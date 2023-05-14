Canan Kaftancıoğlu'ndan gözaltına alınan sandık kurulu başkanı ile ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi. Canavarsın CHP örgütü. İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da bir sandık kurulu başkanının, seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmak istediği için sandık kurulu başkanlığının iptal edildiğini ve gözaltına alındığını duyurdu. Kaftancıoğlu, Twitter hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi. Canavarsın CHP örgütü. İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün."