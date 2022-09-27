6'lı masada yeni kriz! İYİ Partili ismin kullandığı bir cümle, DEVA Partisi'ni ayaklandırdı

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri nedeniyle CHP ile tartışma yaşayan İYİ Partililer bu kez de DEVA Partililerle karşı karşıya geldi. İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın "6'lı masada iki büyük parti var: CHP ve İYİ Parti." sözlerine sinirlenen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "O zaman size kolay gelsin Bilge bey" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında 6'lı masaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"MASADA İKİ BÜYÜK PARTİ VAR"

CHP ve İYİ Parti arasında pazarlık ve bakanlık bölümünün olmadığını ifade eden Bilge Yılmaz, "Bu şartlar altında işimiz kolay değil. İktidara tek başımıza gelecek gibi hazırlanıyoruz ama iktidara tek başımıza gelmeyeceğimizi biliyoruz. Burada bir ittifak olacak. İki büyük üyesi var ittifakın: CHP ve İYİ Parti. Partiler arasında yapılmış bir pazarlık ve bakanlık bölümü yok. En azından benim bildiğim yok" dedi.

DEVA PARTİSİ'NDEN JET YANIT

DEVA Partisi cephesinden ise bu sözlere jet yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bilge Yılmaz'ın "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." şeklindeki sözlerini alıntılayarak, "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'İN SÖZLERİ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

İYİ Parti ve CHP arasında geçtiğimiz haftalarda Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri nedeniyle tartışma yaşanmış ve iki partinin kurmayları sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelmişti.