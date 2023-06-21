CHP İl Başkanları, Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı

CHP İl Başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, toplantı öncesinde "CHP tabela partisi değil, örgütleriyle var olan örgütleriyle bir bütün partidir, en yüksek karar organı kurultaydır. Partinin en üst organı bu değişime gerekliyse kararı verecektir" dedi. Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz da "CHP'de bir değişim olacaksa bu partinin yetkili kurullarında tartışılır, konuşulur ve partimizin aklıyla, vicdanıyla bir karara varılır. Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarını parti genel merkezinde topladı. İl başkanları, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, şöyle konuştu:

"CHP büyük bir örgüt, ülkeyi kuran, cumhuriyeti kuran bir parti. Kendi iç dinamikleriyle iç kurullarında gerekli konuşmaları yapacak gerekirse bu değişimi gerçekleştirecektir. Değişim talebinin niteliği önemli. Genel Başkan konusunda da örgüt karar verecek. Bütün illerde delegeler oluşacaktır. En büyük karar organımızın da kurultay olduğuna göre sadece bir il başkanının ya da herhangi bir belediye başkanının söylemiyle, açıklamasıyla bu değişim tek başına gerçekleşmeyecektir. Toplumsal talepler çok önemlidir, bu talepler karşılanmalıdır ancak bu taleplerin nasıl karşılanacağına yine kurultay karar verecektir.

"CHP TABELA PARTİSİ DEĞİL, ÖRGÜTLERİYLE VAR OLAN ÖRGÜTLERİYLE BİR BÜTÜN PARTİDİR, EN YÜKSEK KARAR ORGANI KURULTAYDIR"

Tek başına bir belediye başkanı değil sadece Ekrem Bey değil herhangi bir belediye başkanının da tek başına bu değişimi gerçekleştirme şansı yok. CHP tabela partisi değil, örgütleriyle var olan örgütleriyle bir bütün partidir, dolayısıyla en yüksek karar organı kurultaydır. Kongre süreçleri başlamıştır. 81 ilde delegeler seçilecektir. Partinin en üst organı kurultay, bu değişime gerekliyse kararı verecektir."

"GENEL BAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

CHP Giresun İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu ise "Genel Başkanımızın kendisi de söyledi. Değişim çağrılarını önemsiyor. Gerekli yol haritasını tüm il başkanları ile beraber belirleyip gerekeni yapacağız. Herkesin çağrılarını önemsiyoruz. Gerekeni il başkanları ile beraber masaya yatıracağız, Genel Başkanımızın önderliğinde gerekeni yapacağız" dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı da "Hedefimiz iktidar olmaktı ülkeyi yönetmekti, başaramadık. Örgüt seçimleri başlamıştır. Değişimden kastımız yaklaşık 4 yıla yakın aynı örgütlerle devam ettik. Alttan başlayarak değişim olacaktır. Yenilenecektir belki bizler de yenileneceğiz. Sonuçta seçimle gelecek ve akabinde de kurultay olacak. Orada da değişim olabilir, olmayabilir onu da bugün görüşeceğiz" diye konuştu.

"MEDYA ÖNÜNDE PARTİNİN TARTIŞTIRILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları söyledi:

"CHP olarak beklentilerimiz çok büyüktü, Türkiye'ye demokrasi getirmek, tek adam rejimine son vermek ve kutuplaşma olmadan tüm halkımızın kucaklaştığı demokratik, özgür bir refah ülkesi Türkiye amacımızdı. Bunun için çok geniş çaplı bir mutabakat oluşturduk. Fakat seçim kaybedildi. Kaybedilen sadece bir seçimdi, bizim mücadelemiz devam ediyor. CHP köklü bir parti, 100 yıllık bir parti, geleneği olan bir partiyiz. CHP'de bir değişim olacaksa bu partinin yetkili kurullarında tartışılır, konuşulur ve partimizin aklıyla, vicdanıyla bir karara varılır. Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum. Bunun hem partimize hem ülkemize zarar vereceğini düşünüyorum."