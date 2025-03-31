CHP Heyeti, İzmir'deki Tutukluları Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile Genel Başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan'dan oluşan heyet, İzmir'deki izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla tutuklananları cezaevinde ziyaret etti.

Heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla İzmir'deki izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunanlarla görüşmelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

Deniz Yücel, slogan atmak, yürüyüş yapmak ya da protesto etmenin suç değil anayasal hak olduğunu öne sürdü.

Gökçe Gökçen de Ramazan Bayramı'nı cezaevinde geçiren gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kendileriyle görüştüklerini ve bununla ilgili adımlar atacaklarını söyledi.

Murat Bakan ise tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu, ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını not ettiklerini kaydetti.

Daha sonra Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne giden heyet, burada da tutuklularla görüştü.