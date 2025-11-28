CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, 39. CHP Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yücel, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika