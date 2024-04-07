CHP'den Hatay için seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da seçim sonuçları kesinleşmeden mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmesini protesto için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir araya geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener ile Özgür Özel'in görüşmesinin ardından CHP'liler YSK önünde basın açıklaması yaptı.

"3 BİN 389 ÖLÜ SEÇMEN"

Özel'in ses tellerinden ameliyat olması nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici'nin yaptığı konuşmada Hatay'daki seçim sonuçlarıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Hatay için olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik. Yarın YSK'nın gündemine alınmasını bekliyoruz. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay'ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

Hatay'da yaptığımız olağanüstü itiraz kısmına gelirsek, bizim öncelikle Hatay'da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz.

"20 SANDIKTA SANDIK KURULU BAŞKANLARI POLİS VE ZABITA"

Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun haklı hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz."

"YARIN GÜNDEME ALINMASINI BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise itiraz sonuçları belli olmadan mazbata verilmesini eleştirerek "Bu sürecin çifte standart olmaksızın ve çifte standartların çözülmesi yönünde YSK kararıyla devam etmesini diliyoruz. Buradan başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz" diye konuştu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böyek de "Hataylının iradesini korumak tüm Türkiye'nin görevidir" şeklinde konuştu.