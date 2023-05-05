CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Silivri'de seçim çalışmalarını sürdürdü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve gençlerle sohbet edip onlarla bisiklet turu yaptı. Altay, '14 Mayıs'ta buzdolabı değiştirir gibi Tayyip Bey'i de değiştiriyoruz' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve gençlerle sohbet edip onlarla bisiklet turu yaptı. Altay, "14 Mayıs'ta buzdolabı değiştirir gibi Tayyip Bey'i de değiştiriyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Dün Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Altay'a, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, önceki dönem Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Milletvekili adayı Cemal Doğan eşlik etti. Altay ve beraberindekiler, Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Meydanda gençlerle birlikte şarkı söyledi onlarla bisiklete bindi. Köy kahvesinde vatandaşların dertlerini dinleyen Altay, "14 Mayıs'ta buz dolabı değiştirir gibi Tayyip Bey'i de değiştiriyoruz" dedi.

CHP Grup başkanvekili Silivri'deki çalışmaları sırasında Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin ve Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik'i de ziyaret ederek. Bölgenin sorunları konusunda bilgi aldı ve taleplerini not etti.