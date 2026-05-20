Başarır: Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözü yargıya yönelik

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' ifadesini adalet ve yargının arınması olarak yorumladı. Ayrıca gençlerin sorunlarına, Mersin'deki saldırıya ve vergi düzenlemesine eleştiriler yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin, "'Arınma' derken herhalde adaletin, yargının arınmasından bahsediyor. Sayın Genel Başkan, kendisiyle, bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki gençlerle ilgili mesajlarına değinen Başarır, Erdoğan'ın, gençlerin sorunlarından bahsetmeyerek bambaşka bir tablo çizdiğini savundu.

Başarır, gençlerin umutsuz, mutsuz ve kaygılı olduğunu iddia ederek, "Birçoğu evde iş bile aramıyor. Gençleri bu hale siz ve iktidarınız getirdi Sayın Cumhurbaşkanı." ifadesini kullandı.

Mersin'de bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıları anımsatan Başarır, yaşanan olayda güvenlik ve istihbarat zafiyeti olduğunu öne sürdü. Başarır, "Bu konuda derhal tahkikat başlatılıp olay tüm boyutlarıyla incelenmeli. Bu cani neden dakikalar içerisinde, hadi ilk saat etkisiz hale getirilmedi? Bunu sormak hepimizin borcu." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini değerlendiren Başarır, yasanın "bir avuç zengin" için çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.

Başarır, yasanın hiçbir anlamı olmayacağını ileri sürerek, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezaletle de karşılaşmazsınız. Kim getirmiş, kim çıkarmış, bunların hepsini bakalım bir deşifre etsinler, görelim." dedi.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki açıklamalarının anımsatılması üzerine, CHP'nin tertemiz bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Bugün hakkında soruşturma yürütülen bazı CHP'li belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu döneminde belediye başkanlığına aday gösterildiğini hatırlatan Başarır, "'Arınma' derken herhalde adaletin, yargının arınmasından bahsediyor. Sayın Genel Başkan, kendisiyle, bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım. Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini düşündüğünü görüyorum. Mesela 'butlan' konusunda da benzer şeyleri algıladım." açıklamasında bulundu.

Başarır, Özgür Özel'in genel başkanlığının "anasının ak sütü gibi helal" olduğunu da belirterek, "O yüzden, isim vermiyorum, bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi ve tartışmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
