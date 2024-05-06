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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 yıl sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. "Sürpriz" olarak değerlendirilen görüşme yarın TBMM'de saat 12.00'de gerçekleşecek. Özel, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmişti.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirecek. Özel, yarın TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Saat 12.00'de yapılacak görüşmede gündeme dair konuların ele alınması bekleniyor.

GÜNDEM KONULARI NE OLACAK?

Özel ile Bahçeli'nin beklenmedik görüşmesi sırasında hangi konuların konuşulacağı merak ediliyor. Masadaki konular arasında gündemde öne çıkan başlıkların ve özellikle hükümetin anayasa değişikliği çalışmasının yer alması bekleniyor.

4 GÜN ÖNCE ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Özel, görüşmeyle ilgili "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." şeklinde konuşmuştu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Ali Yilmaz:

Siyasi arenada rekabet,güzellik ve samimi olarak gelişirse yaşanılan yumuşamanın topluma yansıması pozitif olur.baş doğruyu bulursa ... ta doğruyu bulur.Allah istikametimizi şaşırtmasın...

69
0
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FA null:

helal siyaset böyle olur

55
2
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Salim:

TAM KRALA YAKIŞIR HAREKET. KRALSIN ÖZGÜR BAŞKAN...

38
10
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Sempatik:

işte böyle olun ülke birlik beraberlikle yönetilir

37
0
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eser korkmaz:

İmamoğlu kızmasın!

19
16
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Kinyas Timur :

İşte böyle olun ya ne gerek var hıra güre.

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Kerim Alparslan:

70 yaşındayım çok sisiler gördüm hep hayal etmişimdir her seçimden sonra beraberce fikir alış verişi yapıla demişimdir helal olsun özgür beye vatanını milletini seven siyasetçilik profilini çizerler dünyaya örnek olacak siyaset yaparlar diye dua ediyorum

13
0
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Umut Mergen:

BOZKURT ÖZGÜR

5
2
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BozkurtTURK:

Bozkurt un uyarılarını dikkate al Özgür bey

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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