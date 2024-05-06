CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirecek. Özel, yarın TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Saat 12.00'de yapılacak görüşmede gündeme dair konuların ele alınması bekleniyor.

GÜNDEM KONULARI NE OLACAK?

Özel ile Bahçeli'nin beklenmedik görüşmesi sırasında hangi konuların konuşulacağı merak ediliyor. Masadaki konular arasında gündemde öne çıkan başlıkların ve özellikle hükümetin anayasa değişikliği çalışmasının yer alması bekleniyor.

4 GÜN ÖNCE ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Özel, görüşmeyle ilgili "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." şeklinde konuşmuştu.