CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Bir Araya Geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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