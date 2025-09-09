CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin 102. Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partimizin 102'nci yaşı kutlu olsun. Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımıza minnetle." ifadelerini kullandı.