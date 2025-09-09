CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin 102. Yıl Dönümünü Kutladı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünde Özgür Özel, sosyal medya hesabından tarihi ve geleceği birlikte yazacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partimizin 102'nci yaşı kutlu olsun. Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımıza minnetle." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika