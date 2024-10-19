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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meliha Ekin Başkaraağaç'ın Cenazesine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meliha Ekin Başkaraağaç'ın Cenazesine Katıldı
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Eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasetçi katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç'ın (25) cenazesine katıldı.

Eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç, dün mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meliha Ekin Başkaraağaç için Şeyh Muhyiddin Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve çok sayıda milletvekili ve vatandaş katıldı. Başkaraağaç'ın ailesi, taziyeleri kabul etti. Meliha Ekin Başkaraağaç, cenaze namazının ardından Kirazdibi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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