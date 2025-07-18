CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK ve Eğitim-Sen Temsilcilerini Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz'ü kabul etti. Kabul sırasında Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Eğitim-Sen Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz'ü kabul etti.
CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika