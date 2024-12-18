CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton'u Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, Büyükelçi Hamilton'u parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de görüşmede Özel'e eşlik etti.