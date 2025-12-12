Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Güncelleme:
TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarını Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyeleri'nden oluşan Karma Komisyona sevk etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sevk edildi.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi. CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz."

CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

