CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri ile Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen programda Gençlik Örgütleri Forumu üyeleriyle bir araya geldi. Etkinlikte Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu üyeleri ile bir araya geldi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen programda Gençlik Örgütleri Forumu üyesi gençlerle bir araya geldi. CHP Lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın eşlik etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika