CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu üyeleri ile bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen programda Gençlik Örgütleri Forumu üyesi gençlerle bir araya geldi. CHP Lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın eşlik etti" denildi.