CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen ve Murat Karayalçın'la bir araya geldi.

Özgür Özel, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen ve Murat Karayalçın'la bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, eski CHP Genel başkanları Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile parti genel merkezindeki makamında görüştü. CHP Lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Görünrü Dökümü

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Haber: Elif ER BULUT/ANKARA,