CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında partisinin MYK toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret' ve 'tehdit' iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret' ve 'tehdit' iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Özel'in CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili Özgür ÖZEL'in 05.07.2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında re'şen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır."

ÖZEL HAKKINDA HAZIRLANAN FEZLEKE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULMUŞTU

Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke 2 Temmuz Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. TBMM Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na göndermişti. Fezleke ile ilgili bir gün belirledikten sonra toplantı yapacak olan Karma Komisyon'un kararı Genel Kurul'a gidecek. Genel Kurul'da fezleke görüşüldükten sonra da Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Öte yandan, Özel hakkında hazırlanan fezlekeye gerekçe olan davanın ise Yargıtay'ın tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (61)

Haber YorumlarıOkan ilk:

akp kendi kuyusunu kazıyor

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Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

kapak gibi oturttu lafları, anca soruşturma açarsın. çıksana adamın karşısına sıkıysa.

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Yorum Beğenme329
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Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

olmasi gereken buydu

Yorum Beğen342
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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

bence insanları sokağa çağırıyor diye soruşturma açılmalıydı şimdiye kadar

Yorum Beğen347
Yorum Beğenme288
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Haber Yorumlarımutluw can:

dur tahmin edeyim. İstanbul cumhuriyet başsavcılığı. akp savcısı.

Yorum Beğen299
Yorum Beğenme304
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