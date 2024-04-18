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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kabul etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kabul etti. Görüşme, Özel'in makamında gerçekleşti ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetiyle makamında görüştü.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

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Kaynak: AA / Politika

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