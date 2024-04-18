CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetiyle makamında görüştü.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.