CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özel, TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten heyetle vergide adaleti konuştuklarını belirtti ve "Vergide adaleti sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.