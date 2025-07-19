CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den YKS Sonuçlarına Tebrik

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan gençleri tebrik etti ve hiç bir başarısızlığın moral bozmaması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklandığını belirterek, hayal ettiği puanı alan tüm gençleri tebrik etti.

Özel, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika
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