CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahkeme Kararına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini görevden uzaklaştırmasına sert tepki gösterdi. Parti üyelerine hitap eden Özel, 'Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır." dedi.

Özel, Yenimahalle'de düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada, bir dayanışma gecesi organize edildiğini belirterek, konserde sahne alan sanatçıların önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığını, partilerinin "İstanbul'daki baba evi" olarak nitelendiren Özel, şunları kaydetti:

"Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun. CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmaktır. CHP'ye saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranların karşısında korkusuzca, 102 yıl önceki 105 yıl önceki azimle, kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız."

Özel, bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığına sahip çıkmaya davet etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin de Özel, "Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz." diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından sanatçılarla ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

