CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aden Körfezi'nde kaçırılan kimyasal tanker açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aden Körfezi'nde kaçırıldığı değerlendirilen kimyasal tankerde bulunan Türk kaptanlara ilişkin açıklama yaptı. Özel, yurttaşlarımızın kurtarılmaları çabalarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Aden Körfezi'nde yurttaşlarımız Aydın Hasırcı ve Okan Yüksel'in de içinde bulunduğu bir kimyasal tankerin kaçırıldığından şimdi haberdar oldum. Dışişleri ile Ulaştırma bakanlıkları nezdinde süreci takip ediyoruz. Yurttaşlarımızın kurtarılmaları çabalarına destek vermeye hazırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aden Körfezi Yemen açıklarında kaçırıldığı değerlendirilen Central Park isimli kimyasal tankerde bulunan Türk kaptanlara ilişkin açıklama yaptı. Özel'in X hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Aden Körfezi'nde yurttaşlarımız Aydın Hasırcı ve Okan Yüksel'in de içinde bulunduğu bir kimyasal tankerin kaçırıldığından şimdi haberdar oldum. Dışişleri ile Ulaştırma bakanlıkları nezdinde süreci takip ediyoruz. Yurttaşlarımızın kurtarılmaları çabalarına destek vermeye hazırız."