CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Değer Denktaş ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kızı Değer Denktaş ve ailesi ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kızı Değer Denktaş, torunu Aydın Denktaş ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş ile bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre görüşme, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
