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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Dinçer'in kayınpederinin cenaze törenine katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenaze törenine iştirak etti. Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve partililer de katıldı. Özel, Aslandoğan'ın ailesine başsağlığı diledi ve cenaze namazı sonrası tabutu taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenaze törenine iştirak etti.

Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve Özel'in yanı sıra bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile partililer katıldı.

Cenaze töreninde Özel, Aslandoğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Özel, cenaze namazı ve duanın ardından bir süre Aslandoğan'ın tabutunu taşıdı.

Aslandoğan'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Politika

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