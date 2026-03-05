Haberler

Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Cholakov ile bir araya geldi

Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Cholakov ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov ile bir araya geldi. Toplantıda Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov'u kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'u parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Özel'e, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

