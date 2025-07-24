CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Mitinginde Kutuplaşmaya Karşı Kucaklaşmayı Vurguladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bakırköy'de düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingde konuştu. Mitinge, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Tekirdağ İl Başkanı Levent Gündoğdu katıldı.

'KUTUPLAŞTIRANA İNAT KUCAKLAŞMAYA GELDİK'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Burası, Bakırköy Özgürlük Meydanı. Geçmişte sadece bir meydandı. 2023 yılında Ekrem Başkan atıl alanları olan bu meydana el attı, fonksiyon kattı. Bakırköy'e, size ve bize bu meydanı kazandırdı. Bugün yanındaydım. 'Özgürlük Meydanı'na selam olsun. Bakırköy'üme selam olsun. Hemşerilerime selam olsun' dedi. Bu güzel meydan için Ekrem Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bugün Ekrem Başkan'ın bize kazandırdığı bu Özgürlük Meydanı'nda biz özgürlüklerimize, farklılıklarımızdan güç alarak, onları farklılıklarımızı, birbirimizden ayrılmanın değil; birbirimize sarılmanın, dayanışmanın, birlikte olmanın gerekçesi olarak gördüğümüz, uzaklaştıranlara, kutuplaştıranlara karşı, şeytanlaştıranlara karşı, böylelikle arkasını kalabalıklaştıranlara karşı sarılmaya geldik. Dostça sarılmaya geldik. Kutuplaştırana inat kucaklaşmaya geldik." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İTTİFAKIYIZ BİZ'

Özgür Özel, "Bu ülke Alevisiyle-Sünnisiyle, Türküyle-Kürdüyle, Lazıyla-Çerkesiyle nerede doğmuş olursa olsun bu ülkeye, sınırlarına bağlı, vatanına, toprağına, bayrağına bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne sahip çıkanların ülkesidir. Bu ülke, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıkanların olacak. Burada kimse dışarıda değil, kimse öteki değil. Bu ülkenin birliği ve beraberliğiyle, kardeşiyle, bayrağıyla sorunu olmayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olmayan, Türkiye'nin bütün demokratları; sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar, Kürt demokratlar kol kola, omuz omuza 'Türkiye ittifakıyız' biz" şeklinde konuştu.

'ACILI ANNELER BU MEYDANDA ADALET ÇIĞLIĞINI YÜKSELTİYORLAR"

Özel, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'yi anarak devam ettiği konuşmasında, annesi Yasemin Minguzzi'nin mitingin yapıldığı Özgürlük Meydanı'nda yaptığı eyleme destek verdi. Özel, "Bu meydan aynı zamanda adalet arayanların meydanı. Mattia Ahmet Minguzzi, o güzel Ahmetimiz kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'de bir pazaryerinde hunharca bir saldırıya uğradı, hepimizin yüreğini dağladı. Annesi kendi acısını hem yaşadı, hem hepimize hissettirdi. Sonra da bir büyük mücadeleye girişti. Üç gündür bu meydanda Yasemin Hanım evladı için adalet nöbeti tuttu. Onunla bütün Türkiye dayanıştı ama isimlerini anmak isterim; Muhammet Mutluay'ın annesi Derya Hanım, Abdurrahman Balcı'nın anneciği Zeynep Hanım, Batuhan Kurt'Un annesi Mümine Hanım, Kadir Özkök'ün annesi Ayşe Hanım, Sedef Güler'in annesi Gülizar Hanım, Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Hanım. Son dönemde evlatlarını kaybettiklerinde, evladımızı kaybetmiş gibi hissettiğimiz bu acılı anneler burada oldular, dayanışma gösterdiler. Bugün de burada, bu meydanda adalet çığlığını yükseltiyorlar. Onlara dayanışmamızı, en yürekten dayanışmamızı gösterelim" dedi.