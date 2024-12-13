CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu eşlik etti.