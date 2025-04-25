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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alman Bakan ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alman Bakan ile Görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ile bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel'e CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu eşlik etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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