CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkmadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLMAZSA NE OLUR?



"Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur? " sorusunu cevaplayan Özel, "Aday isminin kim olduğunun önemi yok" ifadelerini kullanarak dikkat çeken ifadelere imza attı.

Kampanyayı kendisinin, parti örgütünün ve diğer belediye başkanlarının yürüteceğini belirten Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu içeride veya dışarıda ama siyasi yasak geldi, adaylığa başvuracağı gün örnek, diploması hala geri verilmedi. Ben çok inanıyorum o diploma iptalini geri aldıracağımıza ama yapmadılar ya da siyasi yasak getirdiler, aday olamıyor. İmamoğlu dışarıda mı? Dışarıdaysa otobüsün üstünde ama birlikte ama ayrı şehirlerde kampanyayı bir şehirde o yapar, bir şehirde ben yaparım, bir şehirde Mansur Yavaş yapar, bir şehirde milletvekillerimiz yapar. Bir yerde otobüsün üstüne Ali Mahir Başarır çıkar, bir yerde Murat Emir çıkar. Bir yerde partinin genel başkan yardımcıları Ha bir tane kağıt üzerinde resmi adayımız olur ama kampanyayı hep beraber yaparız. Ekrem Bey de otobüse çıkar."

"EKREM BEY TELEVİZYONDAN İZLER"

"Ekrem Bey hem cezaevinde hem yasaklı. Ekrem Bey televizyondan izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz. 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner. Ekrem İmamoğlu'nun hapiste mi kalsın, özgür mü olsun? Referanduma dönüştürürsünüz. Türkiye'de otokrasi mi olsun, demokrasi mi olsun? Adayın isminin kim olduğunun önemi yok."

"EN YÜKSEK OYU KİM ALACAKSA..."

"Bu bağlamda da ilk kez söyleyeyim. En yüksek oyu kim alacaksa, Ekrem Bey içeride ise o aday olur ama o adaylık,milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine, bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık. Ha o aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi, başbakanlıksa başbakanlığa gelir. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanlığına."