CHP Genel Başkanı Özel Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zorlu bir sezonun sonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor'u, futbolcularını, taraftarlarını ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.