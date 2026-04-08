CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da TİP ve EMEP Genel Başkanlarıyla görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ara seçim yapmak Meclis'in işi. 'Gündemimizde ara seçim yok.' demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir." dedi.

Özel, partisinin İstanbul Çalışma Ofisi'nde ilk olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'la bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, Erkan Baş ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Konuşmasında ara seçim yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Anayasa'nın bir önceki maddesi cumhurbaşkanı seçilmesine 'seçilir' diye yazıyor. Gücünü Anayasa'dan alıyorsun ve bütün yetkileri kullanıyorsun. Bir sonraki madde '30 ay geçtikten sonra seçimlerden, eksilme varsa ara seçim yapılır.' diyor. Buna 'Ara seçim gündemimizde yok.' diyorsun. Yürütmenin gündeminde ara seçim olmayabilir. Zaten onun işi değil ki. Ara seçim yapmak yasamanın işi. Güya bu Anayasa değişikliği geldiğinde, artık bakanlar ve yürütmenin başı Meclis'in içinden seçilmediğinde, Meclis'e karşı sorumlu olmadığında 'Kuvvetler ayrılığı olacak, Meclis kendi işini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız.' demiştik. Ara seçim yapmak Meclis'in işi. 'Gündemimizde ara seçim yok.' demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir. En basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa'yı çiğnemektir. Sen kim oluyorsun da Meclis'in yetkisinde olan bir iş için 'Gündemimizde yok.' diyorsun. Anayasa açık açık yazmış. Bu da çok net ortadadır."

Özel, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne değinerek, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararları bulunduğunu aktardı.

"Ara seçim sandığı bir an önce gelecek, seçimler gerçekleşecek"

Türkiye'deki bütün demokratların bir arada, ilk başta Anayasa'yı koruması gerektiğini kaydeden Özel, Anayasa'ya sahip çıkmadan toplum düzenine ve sandığa sahip çıkılamayacağını vurguladı.

Özel, "Erdoğan'ın 'Ara seçim yapmayacağız.' dediği 78'inci maddeye 'peki' derse Türkiye, bir üst maddede de '5 yılda bir cumhurbaşkanı seçilir.' diyor. 'Onu da yapmayacağım, devam edeceğim.' mi diyecek? Böyle bir şey mümkün olmadığına göre o ara seçim sandığı bir an önce gelecek, seçimler gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Özel, bir an önce ara seçim kararının alınması gerektiğini belirterek, "Ben Sayın Numan Kurtulmuş'u gelecek hafta ziyaret edeceğim. Zaten bütün taleplerimiz çok net bir şekilde aslında Anayasa'ya uyulması noktasında. Kurtulmuş'un bu dönemde kendisini bağlayan bir sorumluluğu var. AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasında artık normal vatandaş, milletvekili, seçilmiş Meclis Başkanı sorumluluğunun ötesinde tüm partilerin bir araya geldiği komisyonun başkanı ve metnin sahibi olarak bütün tariflerin ötesinde bir görevi var Sayın Kurtulmuş'un. O konuda biz bu hafta toplam 13 partiyle çalışarak kendisine gideceğiz öncelikle. Artık Meclis Başkanı'nın görevleri içinde partiler arasındaki görüşmeleri, uyumu sağlamak, belli konularda üzerine düşen görevleri yapmak ve daha fazlası bu attığı imzanın gereğini yapma konusunda Numan Bey'in izleyici, hak veren, nazik tutumunun ötesinde sorumluluk alan, gereğini yapan, net tutum sergilemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise misafirperverlikleri için Özel'e teşekkür etti.

Görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını belirten Baş, karşılıklı görüşler paylaştıklarını söyledi.

Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir çağrı yapılması gerektiğini söyleyerek, "Numan Kurtulmuş'a şunu söylemek lazım. Numan Kurtulmuş ya kendi dönemindeki bir milletvekilini cezaevinde bırakmış bir meclis başkanı olarak tarihe geçecektir ya da Anayasa Mahkemesi'nin kendisine gönderdiği yazının gereğini yapma yükümlülüğüyle karşı karşıyadır. Seçim konuşuluyor, Anayasa'daki açık hükme rağmen gidilecek mi, gidilmeyecek mi diye tartışma yapıyor. Böyle bir tartışma yok, Anayasa açık. Anayasa Mahkemesi kararları Anayasa'nın uygulanması gerektiğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, halkın gücünü göstermek için atılması gereken bir dizi adım olduğunu, kendi düşüncelerini Aslan ve beraberindeki heyete de aktardığını söyledi.

Özel, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Seyit Aslan ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Aslan ise görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları ve gündemi konuşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese değinen Aslan, bunun ABD ve İsrail'in yeniden İran'a saldırmayacağı anlamına gelmediğini, İran halkıyla dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini söyledi.