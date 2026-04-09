CHP Genel Başkanı Özel: 'İran'da yaşananlar, dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerine zarar veriyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İran'da yaşananlar başta İran halkına, bölge halkına çok büyük zararlar vermekle birlikte dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerine zarar veriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti ziyaretleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde baş başa görüşen ikili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

ABD/İsrail ve İran arasında yaklaşık 2 aydır süren savaşın Türkiye'deki her kalem ürünün artmasına sebebiyet verdiğini belirten Özel, "İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan katliamları, buna karşı her zaman gerek ortak mitinglerde gerek altına ortak imza attığımız bildirilerde Filistin'in yanında ve arkasında her iki partinin de tarihsel tutumlarını, tutarlılıkla sürdürdüklerini teyit ediyoruz. Bunun yanında İran'a yapılan saldırılar, özellikle ilk gün 165 kız çocuğunun ölümüne sebebiyet veren vahşi saldırıyı hep birlikte bütün dünyayı imza kampanyasına davet eden bir metne Davutoğlu'nun daveti üzerine imza koymuştuk. O günden bugüne de gelişmeleri takip ediyoruz. Dün kararlaştırılan ateşkes ne kadar umut vericiyse, İsrail'in yine kural tanımaz, kanun tanımaz, sözüne güvenilmez tutumunu dün akşam bir kez daha yaşadık. İran'da yaşananlar başta İran halkına, bölge halkına çok büyük zararlar vermekle birlikte dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerine zarar veriyor. Türkiye ekonomisi de son derece kırılgan, krizlere dirençsiz, hazırlıksız haliyle maalesef İran'da yaşananların petrol fiyatlarını yukarıya çeken her aşaması Türkiye'de de başta pompa fiyatlarını akaryakıtta, sonra elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 25'lik zamla da iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatlarını artırıyor" diye konuştu.

"Son husus da ara seçim gündemine ilişkindir"

CHP olarak Türkiye'nin erken seçim sürecine girmesi gerektiğini ifade eden Özel, "Son husus da ara seçim gündemine ilişkindir. Her ne kadar Sayın Erdoğan 'Gündemimizde ara seçim yok' dediyse de bugün Sayın Meclis Başkanı'nın da teyit ettiği gibi anayasada hiç şüphe uyandırmayacak, tartışma oluşturmayacak kesin bir dille 'Meclis'te boşanan milletvekillerinin yerine ara seçim yapılır' maddesi vardır ve ara seçim yapılmadığında bir anayasa ihlali bütün Meclis'in sırtındadır" şeklinde konuştu.

"İran'daki binlerce sivilin öldürülmesine şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum"

İran'a yapılan ağır saldırıların kabul edilemez olduğunu, İran ve bölge halklarının daima yanında olduklarını dile getiren Erbakan ise, "Yapılan görüşmede, Amerika ve İsrail tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan hukuksuz, haksız ve vahşi saldırılar ele alındı. İran'daki kız çocuklarından tutun, binlerce sivilin öldürülmesine, katledilmesine, şehit edilmesine, şiddetle karşı olduğumuzu, kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Daha önce de bunu Yeniden Refah Partisi olarak ifade ettik. Büyük İsrail hedefleri ve Siyonizm'in hedefleri doğrultusunda, bölgeyi de dünyayı da olumsuz şekilde etkileyen bir olayla karşı karşıyayız. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi bu savaşın bölgemize ve özellikle Türkiye'de ekonomiye olan etkilerini de ele aldık. Avrupa ülkelerinde, batılı ülkelerde bizden bu savaş bölgesine çok daha uzaklığı olmalarına rağmen belki daha az etkilenecek olmalarına rağmen nasıl tedbirler alındığına ilişkin fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

