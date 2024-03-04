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CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlara ilişkin yaptığı açıklama tepki çekti. Özel'in ve CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özel'in bedelli askerlik yapanlara ilişkin "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil" sözleri tepki topladı. CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun ve Çankaya belediye başkan adayı Güner'inde bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapanlara ilişkin sözleri tepki topladı. Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" demişti.

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı belirtildi. Ayrıca, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yaptığı ifade edildi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ise 2000 yılında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gittiği ve 18 aylık zorunlu askerlik görevini burada tamamladı.

Özgür Özel, 2018 yılında grup başkanvekiliyken, Meclis'te görüşülen bedelli askerlik teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, teklifin Meclis'ten geçmesi gerektiğini savunarak, "Çünkü muazzam bir yığılma var" demişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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