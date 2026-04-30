CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Çağdaş Gazeteciler Derneği önceki genel başkanlarından gazeteci ve yazar Rahmi Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı. Özel, Ankara Gölbaşı Mezarlık Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Yıldırım'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı