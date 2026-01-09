Özgür Özel: Seçim İttifakı Zamanı Geldiğinde Konuşulur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Günü geldiğinde siyasi partilerle iyi diyaloğumuzu bir seçim ittifakına dönüştürmek zarureti, seçim sathı mahallinde lazım olursa o zaman konuşulur, görüşülür." dedi.

Özel, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Soru üzerine 2025'te bazı CHP'li belediye başkanlarının, haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını anımsatan Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat etmesi sebebiyle acılarla dolu bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Özel, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden önce CHP'nin de dahil olduğu "6'lı masa" ile ilgili soruyu, "6'lı masa meselesi çok iyi niyetle yola çıkan ama son evresinde parti içinde tartıştığımız, itirazlarımızı, eleştirimizi yaptığımız ama bunlar 4-5 Kasım kurultayında bıraktığımız bir süreç." şeklinde yanıtladı.

Yapılan son genel seçimi, "yanlışların ve doğruların yapıldığı bir seçim" olarak nitelendiren Özel, "Doğruları devam ettirmekte fayda var, yanlışlardan da uzak durmak lazım." ifadesini kullandı.

Özel, "Günü geldiğinde siyasi partilerle iyi diyaloğumuzu bir seçim ittifakına dönüştürmek zarureti, seçim sathı mahallinde lazım olursa o zaman konuşulur, görüşülür." diye konuştu.

"Sanki 'CHP'liler AK Parti'ye gidiyormuş' gibi bir görüntü yok"

Partisinden istifa ederek, başka siyasi partilere katılan milletvekilleriyle ilgili soru üzerine Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Şu anda AK Parti'ye katılanlar, CHP listelerinden girdiler. İçlerinde seçime CHP adına giren tek bir kişi vardı o da Mersin Milletvekili. İçimiz acıyor, yüreğimiz dağlanıyor. Kendi partilerini de utandırıyorlar ama onlar zaten CHP'li değil, Gelecek Partili ve DEVA Partili. CHP'den giden bir kişi var o kişinin de ne ailesi daha önce CHP'ye oy atmış, aday olduğunda bütün Mersin ayağa kalkmış, arkadaşlarımız 'yapmayın, etmeyin' demiş. Ne geçmişi CHP'li ne bugünü. Partinin genlerinden gelen, listemizden seçilen ve AK Parti'ye giden henüz bir kişi olmadı. Allah göstermesin, o ızdıraba da zor dayanırız. Sanki 'CHP'liler AK Parti'ye gidiyormuş' gibi bir görüntü yok."

Özel, "Transferlerle birlikte Yeni Yol Grubu düşme durumunda. Meclis'te farklı bir transfer, bir dayanışma olabilir mi? Sizinle temasa geçen oldu mu?" şeklinde soruya karşılık, kendileriyle bir temas kurulmadığını belirterek, "Demokrasi adına görev bize düşerse, yeniden değerlendiririz." yanıtını verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Özel, "Aydın'da geçen yıl gördüğüm anketi ömrümde görmedim. Keşke bir sandık gelse. Ben kazandığım seçimi tartışmaya açıyorum. Gelsinler Aydın Büyükşehir Belediye seçimlerini yenileyelim. Yüzde 70'e yakın bir oy gözüküyor Aydın'da, CHP adayına 'X' dediğiniz durumda." diye konuştu.

Özel, CHP'nin oyunun ne kadar olduğunun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"AK Parti'ye yakın veya CHP'ye mesafeli taraflarda, CHP'nin birinci parti olduğu genelde kabul ediliyor ama fark 1,5-2 puan gösteriliyor. Ortada araştırma yapan şirketlerde 3,5-4 puanlık bir fark var. Kim nereyi arıyor bilmeksizin yerel yönetim karnemizi çıkaran şirketlerden aldığımız aylık bir bildirim var. O aylık bildirimlerde kararsız seçmen dağıtılmadan yüzde 34-35 gibi. 'Bir karar vermek zorunda olsan bu pazar için kime verirsin' deyip zorluyorlar, orada yüzde 41, 40, 39 oralardayız. Ben yerel seçim pratiğimle bunu görüyorum ve diyorum ki 'CHP bugün sandık konsa yüzde 40 ile 43 arasında bir oy alır' diye kendi hissiyatım. Türkiye'deki bütün anketlerin 2025 yılı ortalamalarında 3,5-4 puan farkla AK Parti'nin önündeyiz."

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kanaat önderleri ve il başkanlarıyla yarın yapılacak toplantının sorulması üzerine Özel, "Cumartesi günü 81 il başkanımız gelecek. Cuma günü 23 il başkanımızla komisyon süreci, illerindeki yansımaları, bizim seçmenimiz ve diğer seçmen yönünden beklentiler, varsa endişeler veya öneriler, bunları yarın değerlendireceğiz." dedi.

Özel, ay sonunda tüm siyasi partilerin davet edileceği, yurt içinden ve yurt dışından konukların olacağı, içinde bulundukları süreci tüm yönleriyle tartışacakları bir konferans düzenleyeceklerini de bildirdi.

" Suriye'de barış herkese lazım, en çok Türkiye'ye lazım"

" Suriye'de yaşananlar, iki gündür Halep'te olanlar size çözüm sürecinin bir yol ayrımına, riske girdiğini söylüyor mu?" sorusu üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tip değerlendirmeler yapılıyor ve bu değerlendirmelerdeki endişeler haksız değil. Biz Suriye'deki meselede Türkiye'nin müzakereden, diplomasiden, Türkiye'de sorunun çatışmasız, kan akmadan çözülmesinden yana inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Diplomasiye alan açılması gerektiğini düşünüyoruz. Kolay bir şey değil. Onun için İsrail'in birtakım hesapları konusunda uyanık olmak lazım. İngiltere'nin tarihsel yaklaşımları konusunda müteyakkız olmak lazım. Amerika'nın özellikle Trump'ın ve Barack'ın özensizlikleri ve taş atıp da kolları ağrımıyor ama Suriye'de birinin dişi ağrısa Türkiye'de hepimiz sabaha kadar uyuyamıyoruz. Büyük sıkıntılar çektiğimiz bir süreç. O yüzden Suriye'de barış herkese lazım, en çok Türkiye'ye lazım."

Özel, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik TBMM'de yapacakları eyleme ilişkin soru üzerine, "Yarın AK Parti dese ki 'hiç olmazsa bir asgari ücret yapıyoruz', biz nöbeti yarın bırakırız." ifadesini kullandı.