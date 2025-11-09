CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak ülkesinin Zafer Günü'nün 5. yıl dönümünü kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün 5. yıl dönümünü kutlayan ve şehitlere rahmet dileyen Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu, Azerbaycan'ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini belirtti.