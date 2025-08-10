CHP Genel Başkanı Özel, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Anafartalar'da yazılan destan, milletimizin bağımsızlık iradesinin en parlak nişanesidir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
