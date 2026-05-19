Özel: Gençler Cumhuriyet'e sahip çıkmaya kararlı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı olduklarını söyledi.

Özel, CHP Gençlik Kollarının Anıtkabir'e düzenlediği "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katıldı.

Burada konuşan Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Özel, partisinin gençlik kollarının Anıtkabir'e düzenlediği yürüyüşe eşlik ettiklerini belirterek, gençlerin yürüyüşle önemli bir görevi yerine getirdiklerini bir kez daha idrak ettiklerini söyledi.

"Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız"

Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğine dikkati çeken Özel, gençlerin de bugün Atatürk'e vefa gösterdiğini dile getirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. Görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek' bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel, Anıtkabir'in önünde sona eren yürüyüşün ardından, partisince Atatürk'ün mozolesine bırakılmak üzere hazırlanan çelengi CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a takdim etti.