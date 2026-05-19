Haberler

Özel: Gençler Cumhuriyet'e sahip çıkmaya kararlı

Özel: Gençler Cumhuriyet'e sahip çıkmaya kararlı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları'nın Anıtkabir'e düzenlediği '19 Mayıs Gençlik Korteji' yürüyüşünde yaptığı konuşmada, gençlerin Cumhuriyet ve kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı olduğunu belirtti. Özel, siyasetin yaşlı olduğunu ifade ederek, Cumhuriyet'i yeniden gençlerle buluşturacaklarını ve emaneti gerçek sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı olduklarını söyledi.

Özel, CHP Gençlik Kollarının Anıtkabir'e düzenlediği "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katıldı.

Burada konuşan Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Özel, partisinin gençlik kollarının Anıtkabir'e düzenlediği yürüyüşe eşlik ettiklerini belirterek, gençlerin yürüyüşle önemli bir görevi yerine getirdiklerini bir kez daha idrak ettiklerini söyledi.

"Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız"

Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğine dikkati çeken Özel, gençlerin de bugün Atatürk'e vefa gösterdiğini dile getirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. Görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek' bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel, Anıtkabir'in önünde sona eren yürüyüşün ardından, partisince Atatürk'ün mozolesine bırakılmak üzere hazırlanan çelengi CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a takdim etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şoför uyuyakaldı, lise öğrencisi iki aracın arasında ezildi

Şoför uyuyakaldı, lise öğrencisi iki aracın arasında ezildi
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı: 3 günlük yaşam mücadelesine tutunamadı
Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin

Her 19 Mayıs'ta aynı skandal! Türkiye'den Yunanistan'a Pontus tepkisi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar