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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit Kesti'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit Kesti'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde dün helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde dün helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, şehit Kesti'nin Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehidin babası Yılmaz ve annesi Ayten Kesti'ye başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin ve bazı partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Kesti Politika Haberler

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