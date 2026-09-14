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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm öğrencilere sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm öğrencilere sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi diledi.

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yeni bir eğitim-öğretim dönemine heyecanla başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kıymetli evlatlarımızın okul heyecanını yürekten paylaşıyor, her birine başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. Çocuklarımızın geleceğine emek veren kıymetli öğretmenlerimize ve ailelerimize de kolaylıklar diliyorum. Yolları açık, yarınları aydınlık olsun."

Kaynak: AA
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