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Kılıçdaroğlu'ndan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Merhum Başbakanımız Bülent Ecevit'in kararlılığı, Başbakan Yardımcımız Necmettin Erbakan'ın dirayeti, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş'ın varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesine öncülük eden liderlikleri, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve geleceğini teminat altına almıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, kahraman Mehmetçik'imizi, Kıbrıs Türk halkını ve bu tarihi mücadeleye önderlik eden tüm devlet adamlarını saygı ve minnetle selamlıyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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