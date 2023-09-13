CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ergin, ziyaret sonrasında Ayvalık'a döndüğünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde başkentte bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Ergin, ziyaret sonrasında döndüğü Ayvalık'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Ergin yaptığı açıklamada, "Partimizin 100'üncü yılını kutlayarak kendisine Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları'nın 3'üncüsü, Ayvalıklı Fotoğraf Sanatçısı Önder Aksoy'un fotoğraflarından oluşan 'Bir Kent, Bir Fotoğraf Sanatçısı: Ayvalık'a Önder Aksoy ile Yeniden Bakmak' adlı kitabımızı hediye ettik. Ziyaretimize eşlik eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR