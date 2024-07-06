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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, veteriner hekimlerle bir araya geldi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Türkiye Veteriner Hekimler Mesleki ve Özlük Hakları Topluluğu mensuplarıyla bir araya geldi. Şahbaz, veteriner hekimlerin sorun ve taleplerini dinledi ve mesleki haklarının korunması için mücadele edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Türkiye Veteriner Hekimler Mesleki ve Özlük Hakları Topluluğu mensuplarıyla bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Şahbaz, CHP Genel Merkezindeki görüşmede, veteriner hekimlerin sorun ve taleplerini dinledi.

Veteriner hekimlerin halk sağlığı için çalıştıklarını vurgulayan Şahbaz, "Veteriner hekimlerimizin hak ettikleri değeri görmeleri ve mesleki haklarının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamudan emekli veteriner hekimlerin, diğer sağlık meslek grupları gibi emekli maaş iyileştirmelerinden yararlanmasını sağlayacak bir kanun değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu aktaran Şahbaz, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri sınıfından kamu emeklisi veteriner hekimlerin alt sağlık meslek gruplarıyla oluşan emekli maaşı hiyerarşisi sorunu giderilmeli. Veteriner hekimler, tabip ve diş tabipleri için 2018'de uygulamaya konulan emekli ödemesi kanuni düzenlemesi kapsamına alınmalı.

Emekli veteriner hekimler arasında maaş uçurumu oluşmaması için, kamu emeklisi veteriner hekimlere yapılan iyileştirme, SSK ve Bağ-Kur emeklisi veteriner hekimlere de yansıtılmalı."

Kaynak: AA / Politika

Zeliha Aksaz Şahbaz Türkiye Politika Güncel Haberler

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