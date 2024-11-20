Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel: 'Hesap veremeyecek hiçbir şeyimiz yok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel: 'Hesap veremeyecek hiçbir şeyimiz yok'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, parti belediyelerinin şeffaf yönetim anlayışıyla her zaman hesap verebilir olduğunu vurguladı. Yücel, bazı üyeler hakkında başlatılan soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve belediye başkanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap yok." dedi.

Yücel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP'nin son dönemde halkın desteğiyle yükselişe geçtiğini savunan Yücel, partisinin yükselişinden rahatsız olanların bulunduğunu aktardı.

Partisinin belediyeleri ve başkanlarına yönelik soruşturmalara değinen Yücel, şunları kaydetti:

"Birtakım soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve belediye başkanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, şeffaf ve kamunun, halkın kaynaklarını halk için kullanan bir anlayışla her zaman hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirdi. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak davası var. Şimdi önümüzdeki günlerde, önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yine bir siyasi yasak cezası getirmek üzere bir dava, yargılama yapılacak. Yıllarını bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye adamış, Cumhuriyet Halk Partisinin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, son seçimde bizim cumhurbaşkanı adayımız olmuş Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede dürüst, namuslu, ahlaklı, siyasetçi denildiği zaman ilk akla gelen kişidir."

Yücel, toplantının ardından teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı

Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.