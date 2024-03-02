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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Zara ilçesinde partisinin ilçe seçim bürosunun açılışına katıldı ve yapılan çalışmaların meyvesini vereceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partisinin ilçe seçim bürosunun açılışına katılan Karasu, buradaki konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinde yaptıkları çalışmaların meyvesini vereceğini söyledi.

Adaylarına ve örgütlerine güvendiklerini belirten Karasu, "Vatandaşlarımızın tercihi hepimiz için çok önemlidir." dedi.

Daha sonra CHP İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştiren Karasu, esnaf ziyaretlerinden sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Politika

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