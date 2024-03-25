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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel: 'İçeriye, Anadolu'ya doğru yayılan bir CHP belediyeleri tablosu çıkarabilirsek bu çok önemli olacak'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Kıyılara sıkışmış bir CHP görüntüsü yerine, içeriye, Anadolu'ya doğru yayılan bir CHP belediyeleri tablosu çıkarabilirsek bu hem yeni yönetim açısından hem de Türkiye'de demokrasi açısından çok önemli olacaktır." dedi.

Uzgel, partisinin seçim koordinasyon merkezinde yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iyi bir sonuç beklediklerini söyledi.

Bilecik'ten umutlu olduklarını dile getiren Uzgel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin de sayesiyle iyi bir adayımız var. Kadın adayları genelde hep destekledik. Genç adayları destekliyoruz. O yüzden buradan iyi bir sonuç alacağımızı hem umuyoruz, hem de bunun için çalışıyoruz. Sizden de son düzlükte, son bir çaba göstermenizi hassasiyetle diliyoruz. Genel merkez olarak çok az kaldı ama elimizden gelen desteği, yardımı sağlamaya tabii ki hazırız. Sonucun iyi olacağını umut ediyoruz ve bekliyoruz."

Uzgel, Bilecik'ten zaferle çıkacaklarına inandıklarını belirterek "Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'i birleştirebilirsek, kıyılara sıkışmış bir CHP görüntüsü yerine, içeriye, Anadolu'ya doğru yayılan bir CHP belediyeleri tablosu çıkarabilirsek bu hem yeni yönetim açısından hem de Türkiye'de demokrasi açısından çok önemli olacaktır." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin güçlü olmasının önemine değinen Uzgel, partisinin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı ile esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını anlattı.

Uzgel, Subaşı'nın güzel bir enerjiye sahip olduğuna işaret ederek "Halka dokunuşu çok iyi, pozitif. Bunun sonucunun olacağını tahmin ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım 1 Nisan'da, güzel bir sabaha uyanacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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