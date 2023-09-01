CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasını ziyaret ederek, sendika üyelerinin sorunlarını dinledi ve özel sektörde taban maaş uygulamasına ilişkin taleplerini dile getirdi. Uyar, iktidara çağrıda bulunarak, gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda TBMM Milli Eğitim Komisyonuna sevk edilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasını ziyaret etti.

Sendikanın Ankara İl Temsilciliğinde üyelerle bir araya gelen Uyar, sorunları dinledi.

Uyar, sendika üyelerinin, özel sektörde taban maaş uygulamasına ilişkin taleplerinin, bütün kesimleri ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek, "İktidara çağrımızdır, özel sektör öğretmenlerimizin yaşadığı sorunları bir an önce giderin." dedi.

Gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda TBMM Milli Eğitim Komisyonuna sevk edilmesi için iktidara çağrıda bulunan Uyar, eğitim emekçilerinin birbirinden ayırılmaması gerektiğini, her bir eğitimcinin Türkiye'nin bir değeri olduğunu vurguladı.

İş hayatında hak kayıpları yaşayan öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi için her zaman dayanışma halinde olacaklarını kaydeden Uyar, sendika üyelerinin mücadelesine destek vereceklerini belirtti.