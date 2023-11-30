CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar: AK Parti'nin kentsel dönüşüm karnesi başarısızlıklarla dolu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, " Ak Parti'nin kentsel dönüşüm karnesi başarısızlıklarla doludur. 20 yıldır kentsel dönüşüm adına yaptıkları her hamle, yapılan her hukuki düzenleme kentsel ranta dönüşmüştür" dedi.

CHP'li Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Atalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın, 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde 207 hektarlık bölgeyi, rezerv yapı alanı ilan ettiğini belirterek, "İlgili alan, halen 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen vatandaşlarımızın yaşadığı, kışın ortasında, yağışta, konteynerlerde, çadırlarda barınmaya çalıştığı sağlam binaların da bulunduğu bir yerleşim yeridir. İlan metninde rezerv yapı alanında kalan parsellerin hangisinde nasıl bir işlem yapılacağının ayrıntılarına, hangi yapıların dönüştürüleceğine yer verilmemiştir. Kanun değişikliğinde yer alan süre azaltımları, tebliğ yerine ilan koşulunun getirilmesi, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın hukuki erişim hakkına ulaşabilmelerinin önünü kapatmıştır. Bu bölge, özel bir bölgedir. Bir afet bölgesidir. Tek bir yasal düzenleme ile bölgenin sorunlarının çözülmesi mümkün değilken bu değişikliklerle sorunlar daha da karmaşık hale gelmiştir" diye konuştu. Deprem bölgelerinde riskli yapıların kentsel dönüşümünün, Türkiye'nin deprem gerçeği dikkate alındığında bir zorunluluk olduğunu kaydeden Atalar, "Ancak kentsel dönüşüm, kent ve barınma hakkı, alanların sosyal ve kültürel dayanıklılığı göz ardı edilerek hukuka aykırı olarak temellendirilecek bir mesele değildir. AK Parti'nin kentsel dönüşüm karnesi başarısızlıklarla doludur. 20 yıldır kentsel dönüşüm adına yaptıkları her hamle, yapılan her hukuki düzenleme kentsel ranta dönüşmüştür. Kentsel dönüşüme ilişkin kanunlar, uzun zamandır hukuki enstrüman olarak kullanılmaktadır. İktidar yaşadığımız acı depremi kendine yeni bir alan açıp kentsel dönüşümü ranta çevirmek için bir düzenleme değişikliğine gitti" ifadelerini kullandı. (DHA)