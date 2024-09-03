CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici: Dönem kuralı konusunda bütün üyelerin kafası çok net

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, "Milletvekili, belediye başkanı ya da parti üyesi olan kimsenin hakkının gasbedilmediği en demokratik, en sağlıklı yöntemi komisyonumuzda bulacağız ama dönem kuralı konusunda Genel Başkanımızdan başlamak üzere bütün üyelerin kafası çok net" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, Parti Tüzüğü değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için toplanacak 20'nci Olağanüstü Kurultay ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. CHP'li Böke, 2023 yılında gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay'ın ardından partide önemli değişiklikler yapıldığını belirterek, "Örgütünden güç alan ve bu gücü, teknolojiyle pekiştiren bir sistem kurduk. Veriyi derleyen, toplayan, analiz eden, burada kendi analiz kapasitesini kullanan ama teknolojinin imkan verdiği yapay zekadan da güç alan büyük bir sistemli ölçme, değerlendirme kurumsal yapısı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'TÜZÜK CHP İÇİN BAĞLAYICI OLACAK'

Böke, Tüzük değişikliği ile milletvekillerine dönem sınırlaması getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya, "Dönem kuralının gelip gelmemesi, dönem kuralının içeriğinin ne olacağı, ön seçimin, sınırlarının tarifi, bu partide istişareyle, müzakereyle belirlenir. Çünkü biz katılımcı demokrasiye inanan bir partiyiz. Bu süreci de aylardır böyle yürütüyoruz. Ama nihayetinde çıkacak olan tüzük neyse, Anayasa Türkiye için bağlayıcıdır; Tüzük de CHP için bağlayıcıdır. Kural diyorsa ki 'Birimiz aday olamayız', o kişi aday olmak için orayı burayı çekiştirmez, çekiştiremez. Kurumsallaşma da budur" yanıtını verdi.

'CHP'Yİ İLK GENEL SEÇİMDE İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ'

Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici de "Biz karma bir sistemle, 31 Mart'ta 47 yıl sonra partimizi iktidara taşıyan anlayışla, partimizi genel iktidara taşıyacak anlayışı Tüzüğümüze dercedeceğiz. Tüzüğümüzde mutlaka eleştirilen, aksayan, değişmesi gerektiğini düşündüğümüz hususları elbette değiştireceğiz. Yine aynı salonda önce komisyon üyelerimizle daha sonra kurultay delegelerimizle üzerinde konuşacağız, tartışacağız, değerlendireceğiz ve en nihayetinde doğru yolu bulacağız ve CHP'yi ilk genel seçimlerde iktidara taşıyacağız" dedi.

Dönem sınırlaması ile ilgili konuşan Binici, "Milletvekili, belediye başkanı ya da parti üyesi olan kimsenin hakkının gasbedilmediği, en demokratik, en sağlıklı yöntemi komisyonumuzda bulacağız ama dönem kuralı konusunda partideki Genel Başkanımızdan başlamak üzere bütün üyelerin kafası çok net" ifadesini kullandı.